(للبيع)
|للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي يحتوي المجمع على 5 فلل تتكون من 14 شقة مقسمة كالاتي : 11 شقة : 3 غرف - صالة 3 شقق : غرفتين - صالة 3 مداخل - عدد 2 مصاعد - حمام السباحة كود رقم : CO 117006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081768
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