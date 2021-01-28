للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي يحتوي المجمع على 5 فلل تتكون من 14 شقة مقسمة كالاتي : 11 شقة : 3 غرف - صالة 3 شقق : غرفتين - صالة 3 مداخل - عدد 2 مصاعد - حمام السباحة كود رقم : CO 117006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733