(للبيع)
|للبيع 5 فدان دابل فيس وادي النيل 6 أكتوبر قطعة ارض للبيع بوادي النيل حوض 2 قريبة جدا من الشيخ زايد وميدان جهينة ومول العرب 5فدان = 21000 متر مطلوب 2800000 للفدان 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070221
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