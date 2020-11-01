(للبيع)
|للبيع 5 فدان بالحزام الاخضر حوض 28 ارض بالحزارم الاخضر 5 فدان لعمل ميني كمبوند قريبه من الحصري والشيخ زايد ومول العرب مساحه 21000 مطلوب 1000000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|الحزام الاخضر- الحزام الاخضر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070971
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