(للبيع)
|للبيع 4 فدان بالحزام الاخضر بجوار بورتو ارض بالحزام الاخضر 4 فدان حوض 16 تصلح لعمل كمبوند تطل علي بورتو اكتوبر وبجوار الدائري الاقليمي داقئق من الشيخ زايد ومول العرب مقننين مطلوب 2500000 للاتصال 01125147777 مساحه 4 فدان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- الحزام الاخضر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070765
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