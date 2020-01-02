للبيع 3 فلل نفس التصميم بالرحمانية6

للبيع 3 فلل نفس التصميم بالشارقة الرحمانيه 6 مساحة الارض 6128 متر - 66000 فوت تقريبا مساحة البناء للفيلا الواحدة 9000 فوت 7 غرف نوم و غرفة خادمة و 9 حمام و مطبخ كبير جدا مع خزائن مطبخ و مطبخ تحضيري بالاول و رسيبشن كبير جدا بالارضي و 2 مخزن و غرفة حارس عند باب السور الفيلات تشطيب عادي و الواجهات الخارجية حجر صناعي وتكييف سبليت داكت مطابقة لشروط كهرباء الشارقة تاريخ التوصيل للخدمات يناير 2020 مطلوب 15 مليون درهم