للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن - في القاهرة مصر

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للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن استثمر الان فى بيت الوطن شقة بمساحة 230متر (٤ غرف منهم غرفة ماستر بدرسنج وحمام + رسبشن 3 قطع+٣ حمام + تراس كبير ) ●بأقل مقدم 15% واطول فترة سداد 72 شهر ●اقل من دقيقه سيرا علي الاقدام للنادي الاهلي ●وعلي اكبر حديقه بالحي السادس ●واجهه بحريه غير مجروحه علي الاطلاق ●بالقرب من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون ●دقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه الجديده ●واجهات بتصميمات رائعه ●باب مصفح تركي ●مدخل فندقي ●اسانسير من الجراج حتي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rtm
التليفون: 01050750088

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العنوان: بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,710,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111394
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