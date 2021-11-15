للبيع 230متر بالتقسيط التجمع الخامس بيت الوطن استثمر الان فى بيت الوطن شقة بمساحة 230متر (٤ غرف منهم غرفة ماستر بدرسنج وحمام + رسبشن 3 قطع+٣ حمام + تراس كبير ) ●بأقل مقدم 15% واطول فترة سداد 72 شهر ●اقل من دقيقه سيرا علي الاقدام للنادي الاهلي ●وعلي اكبر حديقه بالحي السادس ●واجهه بحريه غير مجروحه علي الاطلاق ●بالقرب من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون ●دقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه الجديده ●واجهات بتصميمات رائعه ●باب مصفح تركي ●مدخل فندقي ●اسانسير من الجراج حتي