للبيع | ىبناية 20 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 محلات طابق ميزان : 4 مكاتب 5 طوابق كل طابق مكون من 4 شقق 2 شقة مكونة من : 2 غرفة نوم - صالة - مطبخ 2 شقة مكونة من : 3 غرفة نوم - صالة - مطبخ مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 9705 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733