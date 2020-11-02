للبيع ناصيه علي الرئيسي بالمحصورة أ ارض ناصيه وعلي الرئيسي بالمحصورة أ معمول فيها البدروم بالقرب من كمبوند كنز وكمبوند حي الاشحار دقائق من ميدان الرمايه مساحه 480 مطلوب 3000000 للاتصال 01125147777