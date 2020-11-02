(للبيع)
|للبيع ناصيه علي الرئيسي بالمحصورة أ ارض ناصيه وعلي الرئيسي بالمحصورة أ معمول فيها البدروم بالقرب من كمبوند كنز وكمبوند حي الاشحار دقائق من ميدان الرمايه مساحه 480 مطلوب 3000000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|المحصورة أ- المحصورة أ
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071053
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