(للبيع)
|للبيع ناصيه صريحه بالتكميلي 1 ارض بالتكميلي 1 ناصيه صريحه بجوار كمبوند صان كابيتال وبالقرب من ميدان الرمايه وبالقرب من حي الشجار ومول مصر مساحه 460 للاتصال 01125147777 مطلوب 900000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 1- التكميلي 1
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070915
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