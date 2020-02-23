للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

(للبيع)
|للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 بحالة ممتازة رقم العرض للسؤال عنه هو 221138 الجير بوكس : اتوماتيك منافيخ امامي منافيخ خلفي المشي : 768600 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054286
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال