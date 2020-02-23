للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 بحالة ممتازة رقم العرض للسؤال عنه هو 221138 الجير بوكس : اتوماتيك منافيخ امامي منافيخ خلفي المشي : 768600 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا