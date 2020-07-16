للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة مميزة JLT بدبى 3.5 مليون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة jlt بدبى بما في ذلك الأعمال التجارية والأثاث ومعدات المطبخ - المبرد AMC - المطعم حاصل على التصنيف الاول ومعتمد لمدة 3 سنوات من قسم سلامة الأغذية في حكومة دبي MARCH 2019 يوجد 3 مواقف سفلية متضمنة في سعر البيع ( 300,000 درهم ) الكهرباء تحميل APX 20 كيلووات + 45 كيلو وات وخط أنابيب الغاز الجديدة المتاحة أيضا من الغازات LOOTHA. الأثاث، الداخلية ومعدات المطبخ من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المطعم مدرج فى التطبيقات التى على
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - دبي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063137
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تاريخ الإعلان
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16/7/2020
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16/7/2020
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16/7/2020
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16/7/2020
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16/7/2020
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للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي تكون هذه الفيلا من : 5 غرف - مجلس - مطبخ كبير ملحقات خا.
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16/7/2020
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(للبيع)

للبيع | فيلا كبيرة 14 غرفة نوم ماستر | منطقة الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رو.
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16/7/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين

للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين

(للبيع)

للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879.15 قدم مربع كود رقم : P.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

16/7/2020
صورة الاعلان: For Sale a land Area 14444 G+4 in Saih Suaib 1 Jabal Ali Hills 6.3 million

For Sale a land Area 14444 G+4 in Saih Suaib 1 Jabal Ali Hills 6.3 million

(للبيع)

Call Abu Moad 0524297621 For sale commercial land in Saih Shuaib 1, Jebel Ali Hills special locatio.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

6,300,000 درهم

15/7/2020
صورة الاعلان: For Sale land 12905 ft2 in Jumeirah 1 dubai price 10 million negotiable

For Sale land 12905 ft2 in Jumeirah 1 dubai price 10 million negotiable

(للبيع)

contact with abu moaz 0524297621 for sale land in Jumeirah 1 dubai 12905 ft2 10million negotiable.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

10,000,000 درهم

15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

15/7/2020
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