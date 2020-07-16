للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة مميزة JLT بدبى 3.5 مليون

(للبيع)
|اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة jlt بدبى بما في ذلك الأعمال التجارية والأثاث ومعدات المطبخ - المبرد AMC - المطعم حاصل على التصنيف الاول ومعتمد لمدة 3 سنوات من قسم سلامة الأغذية في حكومة دبي MARCH 2019 يوجد 3 مواقف سفلية متضمنة في سعر البيع ( 300,000 درهم ) الكهرباء تحميل APX 20 كيلووات + 45 كيلو وات وخط أنابيب الغاز الجديدة المتاحة أيضا من الغازات LOOTHA. الأثاث، الداخلية ومعدات المطبخ من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المطعم مدرج فى التطبيقات التى على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063137
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