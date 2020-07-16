للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة مميزة JLT بدبى 3.5 مليون

اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع مطعم مجهز كاملا بمواصفات عالمية فى منطقة jlt بدبى بما في ذلك الأعمال التجارية والأثاث ومعدات المطبخ - المبرد AMC - المطعم حاصل على التصنيف الاول ومعتمد لمدة 3 سنوات من قسم سلامة الأغذية في حكومة دبي MARCH 2019 يوجد 3 مواقف سفلية متضمنة في سعر البيع ( 300,000 درهم ) الكهرباء تحميل APX 20 كيلووات + 45 كيلو وات وخط أنابيب الغاز الجديدة المتاحة أيضا من الغازات LOOTHA. الأثاث، الداخلية ومعدات المطبخ من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المطعم مدرج فى التطبيقات التى على