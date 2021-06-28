للبيع مزرعه 5 فدان رى نيلى بالقرب من القاهره

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تفاصيل الإعلان
مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه و تصلح لزراعه كل الخضروات و لانشاء كافة المشاريع بها عنبر 150 متر ومساحه 400متر مبانى استراحة وسكن مسجلين بعقد التمليك تبعد 55 كيلو من ميدان اارمايه الهرم 500م من اسفلت اسيوط الغربى عقد تمليك نهائى من محافظة الفيوم من المالك مباشرة تم سداد ربع المبلغ وقسط متبقى عليها اقساط تسدد على 4 سنوات للمحافظه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م هانى
التليفون: 01228522543_ 01007669116

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العنوان: منشية الجمال- طاميه
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 950 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2021
رقم الإعلان: 2098205
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