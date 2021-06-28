للبيع مزرعه 5 فدان رى نيلى بالقرب من القاهره

مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه و تصلح لزراعه كل الخضروات و لانشاء كافة المشاريع بها عنبر 150 متر ومساحه 400متر مبانى استراحة وسكن مسجلين بعقد التمليك تبعد 55 كيلو من ميدان اارمايه الهرم 500م من اسفلت اسيوط الغربى عقد تمليك نهائى من محافظة الفيوم من المالك مباشرة تم سداد ربع المبلغ وقسط متبقى عليها اقساط تسدد على 4 سنوات للمحافظه