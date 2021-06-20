للبيع مزرعه 5 فدان رى نيلى بالقرب من القاهره

(للبيع)
|مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه زيتون دولسى اصلى وبيكوال ملقحات عمر 10سنوات تصلح لزراعه كل الخضروات و لانشاء كافة المشاريع بها عنبر 150 متر ومساحه 400متر مبانى مسجلين بعقد التمليك تبعد 55 كيلو من ميدان اارمايه الهرم 500م من اسفلت اسيوط الغربى عقد تمليك نهائى من محافظة الفيوم من المالك مباشرة متبقى عليها اقساط تسدد على 4 سنوات للمحافظه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م هانى
|التليفون:
|01228522543_ 01007669116
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|العنوان:
|الفيوم- طاميه
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097512
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