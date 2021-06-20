للبيع مزرعه 5 فدان رى نيلى بالقرب من القاهره

مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه زيتون دولسى اصلى وبيكوال ملقحات عمر 10سنوات تصلح لزراعه كل الخضروات و لانشاء كافة المشاريع بها عنبر 150 متر ومساحه 400متر مبانى مسجلين بعقد التمليك تبعد 55 كيلو من ميدان اارمايه الهرم 500م من اسفلت اسيوط الغربى عقد تمليك نهائى من محافظة الفيوم من المالك مباشرة متبقى عليها اقساط تسدد على 4 سنوات للمحافظه