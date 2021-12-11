للبيع مزرعه من المالك مباشره ( بدون عموله )

(للبيع)
|مزرعة للبيع من المالك مباشرة وبدون عمولة في منطقة العجبان (مزارع العجبان) المزرعة فاضية مساحتها 500*600 قدم للجادين فقط للتواصل ج/0545535559
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابويوسف
|التليفون:
|00971545535559
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|العنوان:
|ابوظبي - العجبان- العجبان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114934
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1,400,000 درهم