(للبيع)
|للبيع مزرعه منطقة الرياض( جنوب الشامخه ) موقع ممتاز مساحتها ( 500 ×600 قدم ) المزرعه مزروعه نخل وفيها سكن عمال وموقعها السعر ( 2.500.000درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073461
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