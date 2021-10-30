(للبيع)
|للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها ( 500*600 قدم) المزرعه مزروعه نخل ورودس وليمون وفيها سكن عمال السعر ( 4.000.000 درهم) 0557511102 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مزرعه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110154
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