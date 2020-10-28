للبيع مزرعه مساحة كبيرة منطقة الخزنة موقع مميز بالمنطقة

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مزرعه مساحة كبيرة منطقة الخزنة موقع مميز بالمنطقة مساحة المزرعه ( 483711.31 قدم ) المزرعه موقعه مميز ومساحتها واسعه بها نخل قديم السعر ( 1.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الخزنه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074470
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صورة الاعلان: للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز ) - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز )

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه منطقة سويحان ( حرز ) مساحتها ( 500 ×600 قدم ) المزرعه مزروعه نخل ورودس السعر ( 850.00.

اتصل

28/10/2020
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