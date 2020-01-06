(للبيع)
|للبيع مزرعه مساحة كبيرة منطقة الخزنة موقع مميز بالمنطقة مساحة المزرعه ( 483711.31 قدم ) المزرعه موقعه مميز ومساحتها واسعه بها نخل قديم السعر ( 1.500.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الخزنه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047829
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1 درهم
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