للبيع مزرعه متطورة في العين 600*600 السعر 1550000 درهم قابل للتفاوض

اتصل بأبومعاذ / 0524297621 للبيع مزرعه في العين المساحه 600×600 المنطقه بدع فارس العين فيها ارقوق عدد.3 المزرعه ملك.نعم كهرباء حكومي يوجد فيها سكن عمال ومستودع فيها حوالي 300 نخله من اجود النخيل اكثرها اخلاص وغيره السعر 1.550.000 مليون وخمسمائه وخمسون الف درهم ❌ملاحظه❌ يوجد فيها 300 راس غنم .من غير سعر المزرعه.للعلم فقط Real Estate contact with Abo Moaz 0524297621 For sale a farm in Al Ain Area 600×600 =