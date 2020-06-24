للبيع مزرعه متطورة في العين 600*600 السعر 1550000 درهم قابل للتفاوض

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صورة الاعلان: للبيع مزرعه متطورة في العين 600*600 السعر 1550000 درهم قابل للتفاوض - في العين الإمارات

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اتصل بأبومعاذ / 0524297621 للبيع مزرعه في العين المساحه 600×600 المنطقه بدع فارس العين فيها ارقوق عدد.3 المزرعه ملك.نعم كهرباء حكومي يوجد فيها سكن عمال ومستودع فيها حوالي 300 نخله من اجود النخيل اكثرها اخلاص وغيره السعر 1.550.000 مليون وخمسمائه وخمسون الف درهم ❌ملاحظه❌ يوجد فيها 300 راس غنم .من غير سعر المزرعه.للعلم فقط Real Estate contact with Abo Moaz 0524297621 For sale a farm in Al Ain Area 600×600 =
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: بدع فارس- رماح
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,550,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062037
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للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد.
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24/6/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين

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- في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية في منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها 44,100 قدم مربع كود رقم : VI 114487 لمزيد م.
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