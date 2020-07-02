للبيع مزرعه رى نيلى بالقرب من القاهره

مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه زيتون منتج دولسى اصلى وبيكوال ملقحات عمر 10سنوات تصلح لزراعه كل الخضروات لانشاء كافة المشاريع بها 400متر مبانى مسجله بعقد التمليك تبعد 55 كيلو من ميدان اارمايه الهرم 500م من اسفلت اسيوط الغربى عقد تمليك نهائى من محافظة الفيوم من المالك مباشرة يتم سداد باقى الاقساط على 4 سنوات للمحافظه