للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي و دبي

للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع الشيخ محمد بن راشد 9 كم وتبعد عن مكاتب جمارك ميناء خليفة كيزاد 15 كم وتبعد عن الرحبة 7كم وتبعد عن السمحة 5كم مساحة 250000 قدم متوفر ماء وكهرباء حكومي 0557727221