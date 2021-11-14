للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي و دبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع الشيخ محمد بن راشد 9 كم وتبعد عن مكاتب جمارك ميناء خليفة كيزاد 15 كم وتبعد عن الرحبة 7كم وتبعد عن السمحة 5كم مساحة 250000 قدم متوفر ماء وكهرباء حكومي 0557727221
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اكسبو الامارات العقاريه
التليفون: 00971557727221

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - العجبان- العجبان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111977
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