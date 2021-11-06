للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي ودبي ( العجبان )

(للبيع)
|للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع الشيخ محمد بن راشد 9 كم وتبعد عن مكاتب جمارك ميناء خليفة كيزاد 15 كم وتبعد عن الرحبة 7كم وتبعد عن السمحة 5كم مساحة 250000 قدم متوفر ماء وكهرباء حكومي 0557727221
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارت العقاريه
|التليفون:
|00971557727221
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|العنوان:
|العجبان- العجبان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111147
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