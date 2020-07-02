للبيع | مزرعة 360 ألف قدم مربع | مزارع الرماح على طريق العين

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صورة الاعلان: للبيع | مزرعة 360 ألف قدم مربع | مزارع الرماح على طريق العين - في العين الإمارات

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للبيع | مزرعة 360 ألف قدم مربع | مزارع الرماح على طريق العين هذه المزرعة الرائعة مكونة من : 200 نخلة - سكن عمال مساحة الأرض : 360,331 قدم مربع كود رقم : RL 115805 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة العين : تكتسب مدينة العين أهمية خاصة كونها موطن سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ العين إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م وهي تُعتبر مركز التراث الثقافي للدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 026592300

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العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062505
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صورة الاعلان: للبيع مزرعه متطورة في العين 600*600 السعر 1550000 درهم قابل للتفاوض - في العين الإمارات

للبيع مزرعه متطورة في العين 600*600 السعر 1550000 درهم قابل للتفاوض

(للبيع)

- في العين الإمارات

اتصل بأبومعاذ / 0524297621 للبيع مزرعه في العين المساحه 600×600 المنطقه بدع فارس العين فيها ارقوق .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

1,550,000 درهم

2/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين - في العين الإمارات

للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع | أرض سكنية | منطقة الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : RL 114487 لمزيد.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

24/6/2020
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