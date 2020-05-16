للبيع | مزرعة 360 ألف قدم مربع | مزارع الرماح على طريق العين هذه المزرعة الرائعة مكونة من : 200 نخلة - سكن عمال مساحة الأرض : 360,331 قدم مربع كود رقم : RL 115805 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733