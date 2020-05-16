(للبيع)
|للبيع | مزرعة 360 ألف قدم مربع | مزارع الرماح على طريق العين هذه المزرعة الرائعة مكونة من : 200 نخلة - سكن عمال مساحة الأرض : 360,331 قدم مربع كود رقم : RL 115805 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|- أبوظبي
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062503
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1,000,000 درهم
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