للبيع.مزرعة 300 نخلة و 4 ابار في منطقة الهير العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مزرعة 300 نخلة و 4 ابار في منطقة الهير العين المزرعه تحتوي على : 300 نخلة - 4 ابار مياة - 2 غطاسات - عزب يوجد تصريح ببناء سكن خاص تبلغ مساحة هذه المزرعة : 360,471 قدم مربع كود رقم : RL 115127 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/5/2020
رقم الإعلان: 2059559
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