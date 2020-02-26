للبيع.مزرعة 300 نخلة و 4 أبار في منطقة الهيرالعين المزرعه تحتوي علي : 300 نخلة - 4 ابار مياة - 2 غطاسات - عزب يوجد تصريح ببناء سكن خاص تبلغ مساحة هذه المزرعة 360,471 قدم مربع كود رقم : RL 115127 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733