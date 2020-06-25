للبيع مزرعة منطقة الرحبة قريبة من الشارع مع خدماته و المزرعة مزروعه بالكام

للبيع مزرعة منطقة الرحبة قريبة من الشارع مساحة المزرعة ( 500 ×600 قدم ) مع خدماته و المزرعة مزروعه بالكامل بها نخيل وخضروات قريبة من البيوت الشعبية السعر ( 4.000.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين للتواصل :- بوحمدان 0557511102