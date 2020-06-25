للبيع مزرعة منطقة الرحبة قريبة من الشارع مع خدماته و المزرعة مزروعه بالكام

(للبيع)
|للبيع مزرعة منطقة الرحبة قريبة من الشارع مساحة المزرعة ( 500 ×600 قدم ) مع خدماته و المزرعة مزروعه بالكامل بها نخيل وخضروات قريبة من البيوت الشعبية السعر ( 4.000.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الرحبه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061836
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