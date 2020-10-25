للبيع مزرعة في العين الظاهرة طريق الشاحنات قرب دوار سيح الحمة

(للبيع)
|للبيع مزرعة في العين مساحتها ( 600x600 قدم ) في الظاهرة طريق الشاحنات قرب دوار سيح الحمة فيها سكن عمال وستور محول كهرباء من العين للكهرباء 240 وات25 بيت زراعي: عشر بيوت بلاستيكية خمسة منها مزروعة خيار وخمسة جاهزة للزراعة وحديد ومراوح ايطالية وفلاتر ل15 بيت زراعي اكثر من 150 نخله 5 أبار 2و غطاس مياه ومياه بغزاره متوفرة ومكينة تحلية تعطي 65 ألف جالون في اليوم سكن عمال ومخزن وشبكة ري زراعية حديثة مسورة بسور وشبك السعر ( 1700000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070669
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل