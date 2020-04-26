للبيع مزرعة فيها فيلا بالزبير

(للبيع)
|للبيع مزرعة فيها فيلا بالشارقة الزبير مساحة 120 ألف قدم فيلا 5 غرف نوم ومسبح داخلي و مجلس خارجي وصالة رياضية مجهزة ومسطحات خضراء اشجار نخيل وفواكه متنوعة اسطبل خيل مكون من 23 غرفة بئر مياه جوفية مطلوب 4.200.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الزبير
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058459
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