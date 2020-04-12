(للبيع)
|للبيع.مزرعة رائعة بها رخصة تجارية في منطقة العجبان العين هذه المزرعة مساحتها : 176,258 قدم مربع يوجد بالمزرعة : سكن خاص - ماكينات تحلية مياه يوجد رخصة تجارية كود رقم : RL 115129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057745
اتصل
اتصل