للبيع.مزرعة بها 500 نخلة في منطقه ليوا المنطقة الغربية أبوظبي هذه المزرعة تحتوي على : 500 نخلة خلاص مساحة الأرض : 430,554 قدم مربع كود رقم : RL 115057 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733