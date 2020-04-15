للبيع.مزرعة بها فيلا ونخيل في منطقة الفقع أبوظبي مزرعة تقع في موقع مميز جدا المزرعة تحتوي على : فيلا - نخيل يوجد مياه بالمزرعة مساحة الأرض : 221,798 قدم مربع كود رقم : RL 115125 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733