للبيع.مزرعة بها رخصة تجارية في منطقة العجبان العين هذه المزرعة مساحتها : 176,258 قدم مربع يوجد بالمزرعة : سكن خاص - ماكينات تحلية مياه يوجد رخصة تجارية كود رقم : RL 115129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733