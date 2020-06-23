للبيع | مزرعة بمساحة كبيرة | منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي مزرعة تقع على الشارع العام تحتوي على : انتاج اعلاف - مزارع اسماك - مزارع نخيل - مسبح - مسجد - سكن عمال - مخازن - موقف سيارات خدمات : كهرباء - صرف صحي - بئر - مضخات اوكسيجين - فلاتر لأحواض السمك يوجد مصنع سماد بالمزرعة يوجد خط انتاج علف للاسماك مساحة الأرض : 263,305.71 قدم مربع كود رقم : RL 112892 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230