(للبيع)
|للبيع | مزرعة بمساحة كبيرة | منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي مزرعة تقع على الشارع العام تحتوي على : انتاج اعلاف - مزارع اسماك - مزارع نخيل - مسبح - مسجد - سكن عمال - مخازن - موقف سيارات خدمات : كهرباء - صرف صحي - بئر - مضخات اوكسيجين - فلاتر لأحواض السمك يوجد مصنع سماد بالمزرعة يوجد خط انتاج علف للاسماك مساحة الأرض : 263,305.71 قدم مربع كود رقم : RL 112892 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061505
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