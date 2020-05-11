للبيع.مزرعة بمساحة كبيرة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مزرعة بمساحة كبيرة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مزرعة بمساحة كبيرة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي مزرعة تقع على الشارع العام تحتوي على : انتاج اعلاف - مزارع أسماك - مزارع نخيل - مسبح - مسجد - سكن عمال - مخازن - موقف سيارات خدمات ( كهرباء , صرف صحي , بئر , مضخات اوكسيجين , فلاتر لأحواض السمك ) يوجد مصنع سماد بالمزرعة يوجد خط انتاج علف للاسماك مساحة الأرض : 263,305.71 قدم مربع كود رقم : RL 112892 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/5/2020
رقم الإعلان: 2059383
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