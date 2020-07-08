للبيع | مجمع 8 فلل يطل علي 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 8 فلل يطل علي 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 8 فلل يطل علي 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 8 فلل يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة غسيل - مخزن - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114576 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062508
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