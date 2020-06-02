للبيع | مجمع 8 فلل يطل على 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبى كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة غسيل - مخزن - مطبخ غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114576 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733