للبيع.مجمع 8 فلل | مع مسبح وجيم مشترك | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن - 3 حمامات الطابق الأول : غرفة النوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات كود رقم : CD 978659 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733