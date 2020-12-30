للبيع.مجمع 8 فلل | على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - مخزن - 3 حمامات طابق أول : غرفة النوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات كود رقم : CO 106607 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733