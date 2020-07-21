(للبيع)
|للبيع.مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن - 3 حمامات طابق أول : غرفة النوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات كود رقم : CO 106607 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063461
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