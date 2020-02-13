للبيع.مجمع 6 في مدينة خليفة أبوظبي مجمعين 6 فلل على قطعتين أرض كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة كبيرة - 3 مجالس واسعة - مطبخ كبير - غرفة خادمة غرفة مغسلة - حوش - حمام سباحة ملحق خارجي مكون من : غرفة حارس - مطبخ جهز - حمام مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 109378 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733