(للبيع)
|للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - مخزن - 7 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CD 965399 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111876
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل