للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مطبخ تحضيري - مخزن - 6 حمامات مساحة الأرض : 40.000 فدم مربع كود رقم : CD 981131 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733