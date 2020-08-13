للبيع | مجمع 6 فلل ومجلس خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذا المجمع يتكون من 6 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم ماستر - مطبخ كبير - غرفة سائق - غرفة خادمة - مجلس خارجي - موقف سيارات مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود رقم : CO 114945 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733