(للبيع)
|للبيع | مجمع 6 فلل ومجلس خارجي كبير | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذا المجمع يتكون من 6 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم ماستر - مطبخ - غرفة سائق - غرفة خادمة - مجلس خارجي كبير - موقف سيارات مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود رقم : VI 114945 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد /: 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062582
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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