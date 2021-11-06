للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مقسم كالاتي : فيلتين كل منهما تتكون من : 5 غرف ماستر - مجلس - غرفة الخادمة - مطبخ - حمام 4 فلل كل منها يتكون من : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع العمر : 8 سنوات كود رقم : CD 980893 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رقم التسجيل العقاري : 53733