(للبيع)
|للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل : تتكون كل فيلا من : 4 غرف ماستر - مطبخ - غرفة سائق - غرفة خادمة - مجلس خارجي - باركن مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود رقم : CO 980601 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112081
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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