للبيع | مجمع 6 فلل | مدينة شخبوط | أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة كبيرة - غرفة خادمة - مطبخ حديث - غرفة غسيل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة كبيرة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 40,999.68 قدم مربع كود رقم : CO 112185 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733