للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 5 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CD 979248 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2021
رقم الإعلان: 2097277
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